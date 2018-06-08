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Sümer Aygın, HP’yi ziyaret etti

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Sümer Aygın, Halkın Partisi’ni ziyaret etti.

08 Haziran 2018 Cuma 17:43
Sümer Aygın, HP’yi ziyaret etti

Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Halkın Partisi Girne Belediye meclisi adayları ve milletvekilleri ile bir araya gelen Aygın, yaklaşık üç saat süren görüşmede, Girne’nin sorunlarının çözülmesi ve yeni çağdaş projelerle yaşanılabilir bir Girne için ne yapılabileceği konuları üzerinde karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

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Belediye meclisini yeniden canlandırmanın ve yeni projelerin önünün nasıl açılabileceğinin tartışıldığı ziyarette Aygın, meclis üyeliğiyle ilgili yetki ve sorumlulukların ne olduğu ve yasal mevzuat hakkında meclis üyesi adaylarına bilgi verdi.

Toplumun her kesiminin belediye meclisi içerisinde temsiliyeti olmasının fayda ve önemine değinen Aygın, diğer dönemlerde olduğu gibi her partiden ve her kesimden aday ve seçmene eşit mesafede yakın olduklarını, önümüzdeki dönemde de birlikte uyum içerisinde Girne’nin yaşanabilir bir kent olması için çalışabileceklerini belirtti.

Girne için hedeflerini paylaşan Aygın, ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını belirtti ve belediye meclisi adaylarına başarı dileklerini iletti.

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Girneli 2018-06-08 19:16:32

Girne'nin yaşanamaz olduğunu kendisi de itiraf etti işte..Eeee kim yaptı bunu böyle?Utanmaz bu adam gerçekten..Ar damarı diye bişeyi kalmadı..Girne halkı silkindi attı bunu sırtından,adam gene adaylığını koydu..Yüzünden utansa bunu yapmazdı..Ama ağzının payını alacak.Şimdiki de Güngörmeyecek...İkisine de lanet olsun....

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