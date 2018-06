Sümer Aygın, HP’yi ziyaret etti

Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Halkın Partisi Girne Belediye meclisi adayları ve milletvekilleri ile bir araya gelen Aygın, yaklaşık üç saat süren görüşmede, Girne’nin sorunlarının çözülmesi ve yeni çağdaş projelerle yaşanılabilir bir Girne için ne yapılabileceği konuları üzerinde karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

Belediye meclisini yeniden canlandırmanın ve yeni projelerin önünün nasıl açılabileceğinin tartışıldığı ziyarette Aygın, meclis üyeliğiyle ilgili yetki ve sorumlulukların ne olduğu ve yasal mevzuat hakkında meclis üyesi adaylarına bilgi verdi.

Toplumun her kesiminin belediye meclisi içerisinde temsiliyeti olmasının fayda ve önemine değinen Aygın, diğer dönemlerde olduğu gibi her partiden ve her kesimden aday ve seçmene eşit mesafede yakın olduklarını, önümüzdeki dönemde de birlikte uyum içerisinde Girne’nin yaşanabilir bir kent olması için çalışabileceklerini belirtti.

Girne için hedeflerini paylaşan Aygın, ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını belirtti ve belediye meclisi adaylarına başarı dileklerini iletti.