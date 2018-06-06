Sümer Aygın Karaoğlanoğlu İlkokulu’nda

Girne Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Sümer Aygın , Karaoğlanoğlu İlkokulu’nu ziyaret etti.

Ofisinden verilen bilgiye göre, Aygın, ziyaretinde Karaoğlanoğlu İlkokul Müdürü Sonay Özgüan ve bazı öğretmenlerle görüştü.

Görüşmede çocuklara daha iyi bir ortam sunmak ve sosyal çevreleri artırmak amacı ile neler yapılabileceği üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Aygın, görüşmede, yeniden Belediye Başkanlığına seçildiği taktirde, okulların ve çocukların ihtiyaçlarına yönelik tüm çalışmaların tekrar gündeme alınacağını söyledi.