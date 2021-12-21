Künye
Kıbrıs 12
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zorla adam kaçırıp tehdit etti
Zorla adam kaçırıp tehdit etti
Bahçesine giren köpeği vurdu
Bahçesine giren köpeği vurdu
Husumetlisini sırtından bıçakladı!
Husumetlisini sırtından bıçakladı!
Enver Bahçeciler cezaevinde
Enver Bahçeciler cezaevinde
Zorla adam kaçırdı: “Seni öldüreceğim”
Adam kaçırıp dövdü: “Seni öldüreceğim”
banner107

Sunat Atun: “Biranın sütten ucuz olması kabul edilemez”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, süte gelen zammı eleştirerek, "Eğer bir bira sütten daha ucuz ise burada hem ciddi bir yanlış vardır hem de ciddi bir zafiyet vardır. Bu asla kabul edilemez" dedi.

21 Aralık 2021 Salı 22:28
76 Okunma
Sunat Atun: “Biranın sütten ucuz olması kabul edilemez”
banner108

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Er Meydanı’ adlı programa katıldı.

Atun, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Son zamanlarda oluşan dövizlerdeki artış pahalılığı getirdi. İnsanlarımızın alım gücünü zayıflattı. Halkın alım gücünü eski seviyesine getirmek ve daha üzerine çıkarmalıyız” dedi.

Geçmişte de bunun yapılabildiğini dile getiren Atun, “2018 yılı sonrasında ortaya etkin bir ekonomik program koyulamadı. Türkiye ile kapsamlı ve analitik bir ekonomik program yapılamadı. Bunların karşılığında kaynak tahsisatı kısıtlı kaldı...” ifadelerini kullandı.

"SON BİR AYDA TL'DE YÜZDE 62 OYNAKLIK VAR"

Ersan Saner hükümetinin de bir geçiş hükümeti olduğuna işaret eden Atun, Türk Lirası’nın değer kaybına dikkat çekti ve şöyle konuştu:

“Son bir ayda TL’de yüzde 62 oynaklık var, bir değişim var. Bu ilk adımda öngörülebilirliği etkiler... Ardından bizim gibi tüketim maddelerini ithal eden ülkeleri etkiler. Biz tüketim mallarının yüzde 65 ila 70’ini Türkiye’den ithal ediyoruz. Bütün dünyada gıda ücretleri arttı. Mesela ekmek; bizim un fabrikalarımız var ama burada da yerel buğday ve arpa dışında tamamı ithal...”

“FİYATLARIN DÜŞMESİNİ TAKİP EDECEĞİZ”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamış olduğu yeni ekonomik paket ile birlikte döviz kurlarında yaşanan düşüşe de dikkat çeken Atun, “Türkiye fiyatlara gelen zamların geri çekilmesi için tedbirler alınıyor. Benim önceliğim mutfaktır. Mutfağın pahalılığı insanları fakirleştirir. Özellikle dar gelirli vatandaş zorluk ve sıkıntılar yaşıyor. Dövizdeki düşüşle birlikte ülkemizde de fiyatların düşmesi için takipçisi olacağız” diye konuştu.

“Benim düşüncem, tamamıyla temel tüketim maddelerinde ucuzlatmaya gitmektir ve ucuzlatmak için her alanda her şeyi yapmalıyız” diyen Atun, fiyatların eski noktasına inmesi için her şeyin yapılması gerektiğini vurguladı.

“BİRANIN SÜTTEN UCUZ OLMASI KABUL EDİLEMEZ”

Süt fiyatlarına gelen zamma da tepki gösteren Ekonomi Bakanı Atun, “Bu süt fiyatını indirmeliyiz. Eğer bir bira sütten daha ucuz ise burada hem ciddi bir yanlış vardır hem de ciddi bir zafiyet vardır. Bu asla kabul edilemez. Vergilendirme yönünde bir eksiklik var. Vergi politikası çok daha karakterli olmalıdır. Bunu hükümetler yapacak. Dosdoğrudan söylüyorum” şeklinde konuştu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Birkaç gün içerisinde akaryakıt fiyatlarına indirim yapılması bekleniyor...
Birkaç gün içerisinde akaryakıt fiyatlarına indirim yapılması bekleniyor...
İran ezgileri özel geceye damga vurdu
İran ezgileri özel geceye damga vurdu
Güney Kıbrıs’ta 806 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 806 yeni vaka
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim