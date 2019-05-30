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Sunat Atun hükümete güvenoyu vermeyecek

Sunat Atun hükümete güvenoyu vermeyecek

30 Mayıs 2019 Perşembe 09:38
Sunat Atun hükümete güvenoyu vermeyecek
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Ulusal Birlik Partisi Mağusa Milletvekili Sunat Atun'un UBP-HP hükümetine destek vermeyeceği öğrenildi.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi bugünkü canlı yayında yaptığı açıklamada sunat Atun'un umreye gideceğini bu yüzden de güvenoyu oylaması sırasında mecliste olmayacağını açıkladı. 

Sunat Atun UBP-HP hükümetinde kabinede yer bulamamıştı.

Özgürgün: Vicdanım Kudret Özersay’a güvenoyunu reddediyor  

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Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün de UBP-HP hükümetinin programının güven oylamasının yapılacağı meclis toplantısına katılmayacağını açıklamıştı.   

Özgürgün’ün twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:   

“Hiçbir görev talebim ve beklentim olmadan elimden geldiğince partime ve ülkeme fayda sağlamayı hayatım boyu sürdürecek olmakla beraber güven oylamasına katılmamaya karar verdiğimi belirtmek istiyorum.

Partim beni her göreve getirmiş her görevde partime ve ülkeme 6 dönem 21 yıl aralıksız elimden geldiğince hizmet etmişimdir. 3 günlük bir siyasinin kalkıp bana dil uzatması çok komik ve kısa sürede tükenmişliğin sonucudur. Bu nedenle vicdanım Kudret Özersay’a güvenoyunu reddediyor.   

Varlığımda başbakan olarak partimi iktidara taşırken yokluğumda da Ersin Beyi ve partimi iktidara taşımışsam benden mutlusu yok. Kudret beye hatırlatırım ki Derviş beyden sonra en uzun süre genel başkanlık ve başbakanlık yapmış Hüseyin Özgürgün UBP ve UBP lilerin tam da kalbindedir.”

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Anahtar Kelimeler:
Sunat Atun
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vatandaşşşş 2019-05-30 11:40:10

oşşttt dün b*kdun bugün koktun

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Realist 2019-05-30 12:48:49

Küstüm oynamam :) ne hallerdeyik be gardaş

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