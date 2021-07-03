Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanlığına oy birliği ile Hasan Sungur seçildi.

Sendika genel merkezinde yapılan oylama ile güven tazeleyen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur ekonomik olarak tüm dünyanın bir sınavdan geçtiğine dikkat çekti ve bu sınavın henüz bitmediğini Türkiye sayesinde KKTC’nin ayakta durmaya çalıştığını ifade etti.

Sungur "İşverenlerimizin çok ciddi sıkıntıları var. Pek çok yasanın yapılması gerekiyor. Umarım en kısa sürede siyasete yön verenler bu durumun farkına varır " dedi.

Genel kurulda oy birliği ile Sungur başkanlığa yeniden seçildi....