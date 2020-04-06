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Sungur “Bu Zor Günleri Birlikte Aşacağız”

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, Birlik olarak gıda, maske, eldiven, dezenfektan ve vitamin bağışına başladıklarını açıkladı.

06 Nisan 2020 Pazartesi 15:54
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Sungur “Bu Zor Günleri Birlikte Aşacağız”

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, Birlik olarak gıda, maske, eldiven, dezenfektan ve vitamin bağışına başladıklarını açıkladı. 

Başkan Sungur yazılı açıklamasında, “Mensubu olmaktan büyük gurur duyduğumuz KKTC’deki Koronavirüssalgını nedeni ile oluşan kriz ortamında bizlerde elimizi taşın altına koyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sungur, günün dayanışma ve birlik olma günü olduğunu, sürecin birlik ve beraberlikle atlatılacağını, bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmak için “Dayanışma Seferberliği” başlattıklarını belirtti.

Sungur şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği üyelerinin desteğiyle şeffaf ve güvenilir yöntemlerle ulaştırılacak bağışlarla vatandaşlarımızın yanında olacak birlikte başaracağız.

Bu amaçla üç bölgede kriz merkezi kurduk ve Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Dayanışa Whatsapp hattı 0539 104 60 60 hayata geçirdik.

Ayrıca bu zor günlerde hepimiz sağlığı ve güvenliği için canla başla çalışan kamu kuruluşlarında görev yapanlar (polisimiz, sağlık, Belediyelerde çalışanlarımız vb.) için maske, eldiven, dezenfektan, D ve C vitaminleri dağıtmaya başladık.

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği olarak gerek yanımızda çalışan gerekse sektörümüzde hizmet veren ve veya şua ülkemizde bulunan, devletimizden yardım alamayan 3. ülke vatandaşlarına da yardım yapma kararı aldık ve onlara da gıda yardımları yapmaya başladık. 

Tüm halkımızı bu zor günlerde birlik içinde olmaya davet eder bu zor günlerin altında hep birlikte çıkacağımıza inancımızı bildiririz.”

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Emlakçılar BirliğiHasan SungurGıda YardımıKoronavirüsCoronavirüs
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