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Sungur “İşveren olarak elimizi taşın altına koyuyoruz”

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur, son günlerde tüm dünyanın bugüne kadar pekte alışık olmadığımız bir süreçten geçtiğini, ülkelerin ve hali ile KKTC ekonomisinin bundan etkilenmeye başladığını, bu durumda alınacak tedbirler ve önlemler için Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası olarak ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını açıkladı.

17 Mart 2020 Salı 16:22
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Sungur “İşveren olarak elimizi taşın altına koyuyoruz”

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur, son günlerde tüm dünyanın bugüne kadar pekte alışık olmadığımız bir süreçten geçtiğini, ülkelerin ve hali ile KKTC ekonomisinin bundan etkilenmeye başladığını, bu durumda alınacak tedbirler ve önlemler için Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası olarak ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını açıkladı.


“Sağlık Alanında alınan tedbirleri selamlıyoruz”
Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur, Ekonomide alınması gereken tedbirlere değinmeden sağlık alınanda alınan tedbirler ile ilgili olarak “Başbakanlıkta kurulan Bilim Kurulunu ve onların vereceğe kararlara sonuna kadar da güveniyoruz” dedi.


“Ancak Ekonomik tedbirler yetersiz kaldı”
Başkan Sungur, “şuana kadar her şey aybaşına göre hesaplanıyor. Ama bu iş aybaşında bitmeyecek ki. Bu işin etkileri belli aylarca devam edecek. O yüzden tedbirlerinizi buna göre almak zorundasınız” uyarısında bulundu.  Sungur “böylesine belirsiz bir ortamda, vatandaş ve esnaf ben kiramı nasıl öderim, çalışanlarımı nasıl öderim, elektriğimi suyumu nasıl öderim diye düşündüğü bir ortamda Maliye Bakanı çıkıyor diyor ki tüm muhasebecilere “müşterileriniz vergilerini devlete ödesin”  


“Fonların acilen devreye alınması gerekiyor”
Hükümetin yapması gerekenler konusunda uyarılarda bulunan Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur,


1)Salgın Kontrol altına alındıktan ve yaşam normale döndükten sonraki çek ödemelerinin 3 ay sonraya uygulamaya girmesi
2) Salgın Kontrol altına alındıktan ve yaşam normale döndükten sonra Faiz ödemesi ve kredi taksitlerinin 1 yıl ötelenmesi (bu konuda gerekirse sigorta mevduat fonu kullanılabilir )
3-Is verenlerin ise bu yapılan desteklere karşılık işçilerinin maaş ve sigortalarını düzenli yatırılması
4-IDM Fonunun Salgınla ilgili yaşamı rahatlatmak ve SSK nin işçilere ödeme yapabilmesi gerekirse kullanılması
5-IDM fonunun bir bölümünün Karantina merkezi oluşturmak ve yatak sayısının artırma kullanılması için ayrılması.
 “bugün hükümetin yapması gereken en önemli şey şuan Merkez Bankasında bulunan fonların derhal kullanılmasıdır. Bizim işverenler olarak biriktirdiğimiz bir fon var mesela. Bu fonda şuan 300 Milyon liramız var. Hani şu son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Asgari Ücretten ayrı olarak işçilere ödeyeceğini söylediği 200 liraların kullanılacağı fon.  Şimdi burada öncelik değişmiştir. Ay sonuna kadar birçok işveren işçisini ödeneksiz izne çıkarttı. İşte bu fonu o işçilerin ödenmesinin kullanımında ilgili bakanlığa öneri veriyoruz. Bu süre içinde de aynı anlayışı hükümetten bekliyoruz ve ihtiyat sandığı ve sigorta ödemelerinin dondurulmasını istiyoruz bu kriz bitene kadar. Biz nasıl elimizi taşın altına koyuyorsak devlette elini taşın altına koysun”

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı
Hasan Sungur

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk İşverenler SendikasıHasan SungurKoronavirüs
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Gibri 2020-03-17 16:56:22

KaKa T.C dükkanı kapatsın .

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