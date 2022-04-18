Sungur: “Krizi fırsata çevirebiliriz ”

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri İçişleri Bakanı Ünal Üstel’i ziyaret etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

Kabulde konuşan Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, çok uzun bir süreden üzerinde çalıştıkları ve yasallaşması için bekledikleri Emlakçılar Birliği Yasa Tasarısı hakkında bakan Üstel’e bilgi verdi.

Sungur ayrıca Emlakçılar Birliği Yasası ile birlikte ülkenin acilen ihtiyacı olan Mortgage Yasası (kira öder gibi ev almanızı sağlayan Gayrimenkul Finansman sistemi) acilen yasallaşması gerektiğini söyledi.

Devletin ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Sungur, “şuan bir kriz ve devam eden bir savaş süreci var. Bu durumu kendi lehimize nasıl çevirebiliriz, onun yollarını aramız gerekiyor. Bugün yurt dışından özellikle Ukrayna ve Rusya’dan yoğun talepler gelmeye başladı. Bu kişilerin buraya gelip ev almaları yada kiralamalarının yolunu açmamız gerekiyor. Bu kişilerin ülkeye girişlerinde yaşamakta oldukları sorunları en kısa zamanda çözmemiz gerekiyor” dedi.

Yabancılar mülk ve işyeri sahibi olabilmelerini önündeki engellerin de kaldırılmasını talep eden Sungur, yeni kabinede İçişleri Bakanı olarak göreve gelen Ünsal Üstel’e de başarılar diledi.