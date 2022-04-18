Künye
Kıbrıs 22
hafif yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Öldürmek için bıçakladı!
Öldürmek için bıçakladı!
Mağusa'da Down Sendromlu kıza tecavüz
Mağusa'da Down Sendromlu kıza tecavüz
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş...
Sapık mahkemeye çıkarıldı
Sapık mahkemeye çıkarıldı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
Flaş Haber
Süte yine zam geldi!
Kapat

Sungur: “Krizi fırsata çevirebiliriz ”

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, ekonomik olarak tüm dünya ile birlikte KKTC’nin de zorlu bir sınavdan geçtiğini ancak bu krizi fırsata çevirmeninde mümkün olduğunu söyledi. Sungur “ Pandemi ile birlikte dünya yeni bir sürece girdi. Bu dönem dünya için sıkıntılı olsa da biz ev ödevlerimiz hızlı bir şekilde yaparsak krizi kendi fırsata dönüştürme şansımız var ” dedi.

18 Nisan 2022 Pazartesi 12:20
68 Okunma
Sungur: “Krizi fırsata çevirebiliriz ”

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri İçişleri Bakanı Ünal Üstel’i ziyaret etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

Kabulde konuşan Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, çok uzun bir süreden üzerinde çalıştıkları ve yasallaşması için bekledikleri Emlakçılar Birliği Yasa Tasarısı hakkında bakan Üstel’e bilgi verdi.

Sungur ayrıca Emlakçılar Birliği Yasası ile birlikte ülkenin acilen ihtiyacı olan Mortgage Yasası (kira öder gibi ev almanızı sağlayan Gayrimenkul Finansman sistemi) acilen yasallaşması gerektiğini söyledi.

Devletin ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Sungur, “şuan bir kriz ve devam eden bir savaş süreci var. Bu durumu kendi lehimize nasıl çevirebiliriz, onun yollarını aramız gerekiyor. Bugün yurt dışından özellikle Ukrayna ve Rusya’dan yoğun talepler gelmeye başladı. Bu kişilerin buraya gelip ev almaları yada kiralamalarının yolunu açmamız gerekiyor. Bu kişilerin ülkeye girişlerinde yaşamakta oldukları sorunları en kısa zamanda çözmemiz gerekiyor” dedi.

Yabancılar mülk ve işyeri sahibi olabilmelerini önündeki engellerin de kaldırılmasını talep eden Sungur, yeni kabinede İçişleri Bakanı olarak göreve gelen Ünsal Üstel’e de başarılar diledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6090 TL Olan Asgari Ücret Yetersiz
6090 TL Olan Asgari Ücret Yetersiz
Özersay: ‘Devleti itibarsızlaştırıyorsunuz’
Özersay: ‘Devleti itibarsızlaştırıyorsunuz’
Lesia Uysal: “çocuklarımı ülkeden çıkarmam lazımdı”
Lesia Uysal: “çocuklarımı ülkeden çıkarmam lazımdı”










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim