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Sungur: Müteahhitler birliği eylemi ülke ekonomisine zarar verecek

05 Şubat 2020 Çarşamba 19:34
Sungur: Müteahhitler birliği eylemi ülke ekonomisine zarar verecek
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Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, “Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı’nın yapılacağını açıkladığı eylemlerin, ülke ekonomisi ve sektöre zarar vereceğini” öne sürdü.

Sungur konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Müteahhitler Birliğinin kendi birlik yasasına aykırı bir eylem yaptığı konusunda hukuki görüşler olduğunu da savundu.

“KKTC’de aynı sektörün iki kardeş meslekleri olan emlakçılar ile yap-sat müteahhitleri ciddi bir dar boğazdadır” diyen Sungur şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Yasasına göre yönetim kendi Birlik tabanından böyle bir eylem yetkisi almadan bu işe girişemez.

Dolayısıyla zaten ekonomik sıkıntı içerisinde olan üyelerimizin daha fazla mağdur olmamaları için Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin Tapu ve Vergi Dairesindeki boykotu yaşama geçirmemesi şarttır.”

Sungur açıklamasında eylemler sonucu her hangi bir Emlakçılar Birliği üyesi zarara uğrarsa konuyu yargıya taşıyacaklarını da sözlerine ekledi.

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