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Süper Lig Maçını yöneten ilk kadın hakem Sabriye Atikoğlu oldu

KKTC’de Mağusa Türk Gücü (MTG) ve Girne Halk Evi (GHE) arasında gerçekleşen Süper Lig Maçını yöneten ilk kadın hakem olan Sabriye Atikoğlu maç öncesi duygularını şu cümleler ile ifade etti;

26 Mart 2022 Cumartesi 19:36
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Süper Lig Maçını yöneten ilk kadın hakem Sabriye Atikoğlu oldu
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Sabriye Atikoğlu maç öncesi duygularını şu cümleler ile ifade etti;

“Federasyonumuzun, federasyon başkanımızın MHK başkanımızın, Derviş hocamızın ve üzerimde emeği olan daha bir çok hocamızın ve kadın ve erkek hakem arkadaşlarımın desteği ile bugün buradayım. Çok heyecanlıyım, umarım güzel bir maç geçiririz. Beni destekleyen aileme ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.”

Sözlerine bu işe yıllarını verdiğini ekleyerek devam eden Atikoğlu, 11 yıldır hakemlik ile uğraştığını söyledi.

Hem kadınlar adına, hem de hakemler adına güzel yerlere gelmeyi dilediğini belirten Atikoğlu, bu göreve laik görüldüğü için teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Daha sonra yardımcı hakemler ile yerini alan Atikoğlu, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra, her iki takıma da başarılar dileyerek maçı başlattı.

MTG ile GHE arasında oynanan maçın sonucunda ise 6-1 MTG galip geldi.

(MHA)

Anahtar Kelimeler:
KKTCMağusa Türk GücüGirne Halk EviSabriye Atikoğlu
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