"Superman Akıncı"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Superman gibi sabahın erken saatlerinde sorun yaşanan Özok öğrenci yurdundaydı.

Bazı aileler Akıncı'nın bu süreci siyasete malzeme yaptığını söyleyerek tepki gösterdi.

Aileler Akıncı için "Superman gibi" her yere koşuyor ifadesini kullandı.

Aileler ve sosyal medyada yer alan ifadeler Akıncı'ya olan tepkinin büyüdüğünü gösteriyor.

Halk Cumhurbaşkanı neden makamında oturarak süreci yönetmiyor ve olay yerinde siyasi şov yapıyor ifadeleriyle Akıncı'yı eleştiriyor.

"Oy uğruna aileler ve öğrenciler siyasete alet ediliyor" ifadeleri de sosyal medyada yer alıyor.