"Superman Akıncı"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Superman gibi sabahın erken saatlerinde sorun yaşanan Özok öğrenci yurdundaydı.
Bazı aileler Akıncı'nın bu süreci siyasete malzeme yaptığını söyleyerek tepki gösterdi.
Aileler Akıncı için "Superman gibi" her yere koşuyor ifadesini kullandı.
Aileler ve sosyal medyada yer alan ifadeler Akıncı'ya olan tepkinin büyüdüğünü gösteriyor.
Halk Cumhurbaşkanı neden makamında oturarak süreci yönetmiyor ve olay yerinde siyasi şov yapıyor ifadeleriyle Akıncı'yı eleştiriyor.
"Oy uğruna aileler ve öğrenciler siyasete alet ediliyor" ifadeleri de sosyal medyada yer alıyor.
At.yalani sikeyim inananı gibi haber olmuş
İyice saçmalamaya başladınız,Akıncı üzerinden siyaset yapan asıl siz gibi haber yapanlar. Utanın!
ebenızın amı sızın gerızekalılar basbakanın mal mal gonusmaktan baska bır iş yapmaz adam ulkeynan ilgilenır ona da bok atarsınız mal torbaları bu haberı yazanı da sıkeyım salak salak ıs yaparsınız
Gundem kibris . Yillardir sizi okurdum artik . Bidaha sayfaniza girersem ne olayim. Be kafanizmi basmaz . O cumhurbaşkanidir be gezecek be halkin arasindada olacak . Makaminin görevinida yapacak . Haberciliginize sicayim sizin ilk kez kufur ettirdiniz bana yaziklat olsun haberciliginize ...
Sıçtılar şimdi da sıvarlar
Gündem kıbrıs, çok ayıp ediyorsun.
Ayipp
Uujhh