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Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı!

12 Kasım 2019 Salı 16:00
Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı!

(Kamalı Haber) – Çağlayan bölgesi şüpheli görülen araçta yapılan aramada uyustrucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Salih Kahraman ve Raif Yıldırımer tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı. Polis, 11 Kasım 2019 tarihinde Çağlayan’da zanlılar Salih Kahraman ve Raif Yıldırımer’in araçta şüpheli görüldüklerini ve polis tarafından yapılan aramada şoför koltuğunda 100 miligram ağırlığında sentetic cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını anlattı. Polis, zanlı Raif Yıldırımer’in gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.  

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Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
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