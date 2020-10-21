‘Şüpheli PCR’ iddiası, lisansı durdurdu

KKTC'de bulunmayan bir kişiye ‘PCR testi sonucu’ verildiği iddiası üzerine, Elite Hospital’in test yapma lisansı Sağlık Bakanlığı’nca durduruldu.

Elite Hospital yetkilileri “sahte rapor” iddiasını kesin dille reddederken bazı kişilerin numunelerinin “ara bölgede” alındığını iddia etti.

Konunun polis incelemesinde olduğunu doğrulayan Sağlık Bakanı Müsteşarı Ali Çaygür ise detay vermedi, “Şu anda polis incelemesi olduğu için orada test yapılmıyor, benim de yorum yapmam doğru olmaz” dedi.

Elde edilen bilgiye göre Kermiya Geçiş Noktası’ndan adanın kuzeyine geçmek isteyen bir kişi Elite Hospital Laboratory’nce yapılmış ‘PCR testi sonucu’ ibraz etti. Testin yapıldığı tarihlerde kuzeyde olmayan kişiye test yapılmadan sonuç verildiği şüphesi ise söz konusu testin nasıl yapıldığını tartışmaya açtı.

Konunun Sağlık Bakanlığı ve polise ulaşması ile polis inceleme başlatırken, Sağlık Bakanlığı da söz konusu merkezdeki testleri durdurdu.

“Sahte rapor diye bir kurgu uydurarak bakanlık harekete geçirildi”

Elite Hospital ise iddiaları reddetti, söz konusu kişilerden ara bölgede gelmiş ve burada numune alındığını

savundu. Hastaneden yapılan yazılı açıklamada “Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, güney'de uygulanan testlerin ücretlerinin yüksekliğinden dolayı, bir grup insan ara bölgeye gelmiş ve burada numuneleri alınmıştır” denilerek şu ifadeler yazıldı: “Ülkemize takılan binlerce kameradan birkaçı illa ki bunu görüntülemiş olduğundan ötürü çok kolay görüntülere ulaşılabilinmesi gerekir. Yetkili hemşiremiz tarafından doğru şartların sağlanması ile alınan örnekler herhangi bir gizlilik ihtiyacı olmadan alınmış ve kurumumuzda sonuçlandırılarak raporlanmıştır. Bu esnada belli bir politik görüşe sahip kişiler 'sahte rapor' diye bir kurgu uydurarak bakanlığı harekete geçirmiş, bakanlık da herhangi bir soruşturma veya sorgulama ihtiyacı hissetmeden PCR lisansımızı iptal ettiğini duyurarak hem bizleri, hem de bizlerde test yapıp rapor alan kişileri mağdur etmiştir”

Elite Hospital’den yapılan açıklama şöyle:

Sosyal medya'da tamamı ile belli bir politik görüşe ait kişilerin yaymaya çalıştığı 'sahte PCR raporu' konulu asılsız suçlamalar üzerine açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.

Bilindiği üzere, kurumumuz genetik laboratuvarı olan iki özel kurumdan biri olarak pandemi sürecinin başlarından beridir sağlık baklanlığı ile işbirliği içerisinde PCR testi uygulaması yapmaktadır. İlk başlarda özel sektör testleri yapılmadan önce bu işbirlikteliği herhangi bir ücret alınmaksızın, tamamen sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde idi.

Kurumumuzun PCR testi yapma yetkisi olduğu ve laboratuvar kapasitemiz herkes tarafından bilinmektedir. Bu bağlamda, sağlık bakanlığı ile yapılan protokol üzerine gerek özel sektörde, gerekse devletin ihtiyacına yönelik testler yapılmakta idi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, güney'de uygulanan testlerin ücretlerinin yüksekliğinden dolayı, bir grup insan ara bölgeye gelmiş ve burada numuneleri alınmıştır. Ülkemize takılan binlerce kameradan birkaçı illa ki bunu görüntülemiş olduğundan ötürü çok kolay görüntülere ulaşılabilinmesi gerekir. Yetkili hemşiremiz tarafından doğru şartların sağlanması ile alınan örnekler herhangi bir gizlilik ihtiyacı olmadan alınmış ve kurumumuzda sonuçlandırılarak raporlanmıştır. Bu esnada belli bir politik görüşe sahip kişiler 'sahte rapor' diye bir kurgu uydurarak bakanlığı harekete geçirmiş, bakanlık da herhangi bir soruşturma veya sorgulama ihtiyacı hissetmeden PCR lisansımızı iptal ettiğini duyurarak hem bizleri, hem de bizlerde test yapıp rapor alan kişileri mağdur etmiştir.

Yapılan mutabakat gereği örneklerin nereden alınacağı ve nereden alınamayacağı gibi kısıtlamalar bulunmadığı gibi, anlaşmanın feshedilebilmesi için de gerekli ihbar süresi de mevcuttur. Yasal bir zemini olmayan bu keyfi uygulamanın en kısa zamanda son bulacağını umut etmekteyiz.

Gerek bakanlık, gerekse sahte rapor adı altında medya ve sosyal medya mecralarında iftira ve yalan haber yapan kişiler aleyhinde gerekli yasal işlemler başlatılmıştır ve süreç devam etmektedir.

Tamamen politik, ve tamamen Kuzey'imizdeki dikta anlayışının yansımaları ile yapılan bu işlemleri şiddetle kınar, halkımıza bu tür haberlere itibar etmemelerini rica ederiz. Bu gibi politik baskılara boyun eğmeden demokrasi ve hukuk üstünlüğünün olduğu zamanları daha da aramadan umarız ki daha güzel günlerde size PCR hizmetlerimizi vermeye devam edeceğiz.

Müsteşar Çaygür: “Tüm testleri biz yapıyoruz”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür ayrıca, uçuşlardaki kısıtlamalardan bu yana tüm testlerin Lefkoşa ve Mağusa Hastaneleri’nde yapıldığını, bir süredir özel merkezlerden hizmet alınmadığını da belirtti. Özel merkezlerin kişilerin özel taleplerine hizmet verdiğini de ifade eden Müsteşar Çaygür, şu anda hastanenin ülkeye girişlerdeki PCR’lere yettiğinin altını çizdi.

HABER - KAYNAK - YENİDÜZEN