Suphi Asiltürk, Bertan Zaroğlu’ndan özür diledi

Geçtiğimiz ay basına yansıyan, YDP Lefkoşa Mileltvekili Bertan Zaroğlu tarafından tehdit edildiği ileri süren YDP MYK Üyesi Suphi Asiltürk, çıkan haberlerin yalan olduğunu açıkladı ve özür diledi.

Asiltürk’ün yaptığı açıklama aynen şöyle;

“6 Kasım tarihinde basında yer alan “Bertan Zaroğlu’nun şahsımı ilçe başkanlığı ile ilgili ölümle tehdit etme” haberi kesinlikle yalan haberdi. Evet aramızda bir tartışma geçti fakat o an ki psikoloji ile aile içerisinde kalması gereken bu olay kamuoyuna yansıdı.

Bertan Zaroğlu benim kardeşim olduğu gibi Vekilim, Genel Sekreterim ve yol arkadaşımdır. bundan sonra partimizi daha yükseklere taşıyacağız. Bu süreçte zarar gören Sayın Vekilim Bertan bey başta olmak üzere, bu olaydan dolayı üzülen tüm partililerimden özür dilerim.

Saygılarımla

Suphi Asilturk

YDP Myk üyesi”

Buna karşılık aynı açıklamaya Zaroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı;

“Sevgili kardeşim Suphi, Bu yalan haberin basında yer almasından sonra ki süreçte çok haksızlığa uğradım geç te olsa hakikati açıklaman birlik ve beraberliğimiz açısından çok önemli.. Allah en iyi bilen görendir..”