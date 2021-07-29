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Suphi Coşkun, Ankara Yolcusu

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Bahar Sancar ile A’dan Z’ye programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. 

29 Temmuz 2021 Perşembe 16:07
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Suphi Coşkun, Ankara Yolcusu

BAHAR SANCAR - Özel Haber

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Bahar Sancar ile A’dan Z’ye programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. 

Dipkarpaz bölgesinde geçtiğimiz haftalarda çıkan ve bölge halkının çabaları ile söndürülen yangınlarla ilgili bilgi veren Coşkun, hükümet yetkililerini işaret ederek, “Köstek olmasınlar ben başka bir şey istemiyorum” dedi. Yaklaşık 30-35 kilometre uzaklıktaki Yeşilköy İtfaiyesi ile iyi bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Coşkun, itfaiye birimiyle sürekli iletişim halinde olduklarını, bölge halkının da yangınlara karşı su tankerleri ile her an hazırlıklı olduğunu aktardı. Dipkarpaz bölgesinin en büyük eksikliğinin itfaiye olduğunu söyleyen Coşkun, bu konunun defalarca Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile konuşulduğunu ancak sonuç alınamadığını aktardı. 

Coşkun, 11 Ağustos tarihinde Türkiye’de Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mamak Belediyesi’ne ziyaretler gerçekleştireceğini, Dipkarpaz bölgesinde ormanlık alanın çok fazla olduğunu ve bir itfaiye aracının bölgede bulunması gerektiğini söyleyerek, bu konuyu ziyaretlerinde dile getireceğini aktardı. Coşkun, ayın 11’indeki ziyaretinden ardından bölge halkına itfaiye aracı müjdesini vermeyi istediklerini de sözlerine ekledi. 

Antalya’da devam eden büyük yangınla ilgili olarak üzüntüsünü dile getiren Suphi Coşkun, tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Coşkun, vatandaşlara, “Yangınların çıkma nedeni genellikle sigara izmaritleri ve yol kenarına atılan cam şişelerdir. Arabalarda içilen sigara izmaritlerinin ve cam şişelerin araç içlerinden dışarı atılmaması konusunda lütfen duyarlı olalım. Daha duyarlı olursak çevremizi koruyacağımıza da inanıyorum” çağrısında bulundu.

Son Güncelleme: 29.07.2021 16:53
Anahtar Kelimeler:
Suphi Coşkun
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