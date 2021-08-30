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Suphi Coşkun, Gündem Kıbrıs'a konuştu

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun Suriye’den Karpaz açıklarına yaklaşan petrol sızıntısı için uyarıda bulundu.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 21:09
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Suphi Coşkun, Gündem Kıbrıs'a konuştu

BAHAR SANCAR /  GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER
 

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun Suriye’den Karpaz açıklarına yaklaşan petrol sızıntısı için uyarıda bulundu.

Gündem Kıbrıs’tan Bahar Sancar’a özel açıklama yapan Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, petrol sızıntısının Karpaz’a yaklaşık 80 km mesafede olduğunu ve sabahın erken saatlerinde Karpaz sahillerine ulaşmasını beklediklerini söyledi. Camiden anons yaparak bölge halkını denize girmemeleri konusunda uyardıklarını söyleyen Coşkun, konuyla ilgili bir de yazılı açıklama yapacağını duyurdu. 
Petrol sızıntısının temizlenmesi için Türkiye Ulaştırma Bakanlığı tarafından iki geminin KKTC’ye gönderildiğini kaydeden Coşkun, gemilerin sabah saatlerinde KKTC’ye ulaşacağı bilgisini de verdi. Coşkun petrol sızıntısı temizlenmeden denize girilmemesi konusunda hassas olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

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