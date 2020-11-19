Suphi Coşkun: "Şoför alacak paramız yok , 2 aydır ben taşımacılık yapıyorum"

ÖZEL HABER

Yaptığı çalışmalarla halkın büyük takdirini kazanan Dipkarpaz Belediye başkanı Suphi Coşkun, belediyeye ait tır ile 2 aydır Karpaz'a taş ve kum taşımacılığı yapıyor.

Kendi işimi kendim görürüm diyen Coşkun, " Şoför alacak paramız yok, 2 aydır taşımacılığı ben yapıyorum,beni böyle görenler şaşırıyor ama şaşırmasınlar çünkü biz halkın efendisi olarak değil hizmetkarı olarak görevimizin başındayız" açıklamasında bulundu.

İŞTE COŞKUN'UN GÜNDEM KIBRIS'A YAPTIĞI AÇIKLAMA: