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Suphi Coşkun: "Şoför alacak paramız yok , 2 aydır ben taşımacılık yapıyorum"

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, belediyeye ait tırla Karpaz'a taş taşıdı.

19 Kasım 2020 Perşembe 13:29
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Suphi Coşkun: "Şoför alacak paramız yok , 2 aydır ben taşımacılık yapıyorum"

ÖZEL HABER

Yaptığı çalışmalarla halkın büyük takdirini kazanan Dipkarpaz Belediye başkanı Suphi Coşkun, belediyeye ait tır ile 2 aydır Karpaz'a taş ve kum taşımacılığı yapıyor.

Kendi işimi kendim görürüm diyen Coşkun, " Şoför alacak paramız yok, 2 aydır taşımacılığı ben yapıyorum,beni böyle görenler şaşırıyor ama şaşırmasınlar çünkü biz halkın efendisi olarak değil hizmetkarı olarak görevimizin başındayız" açıklamasında bulundu.

İŞTE COŞKUN'UN GÜNDEM KIBRIS'A YAPTIĞI AÇIKLAMA:

Son Güncelleme: 19.11.2020 14:42
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