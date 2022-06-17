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Suphi Coşkun ve Mansur Yavaş Bir Araya Geldi

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ve beraberindeki heyet, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ziyarette bulundu.

17 Haziran 2022 Cuma 16:30
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Suphi Coşkun ve Mansur Yavaş Bir Araya Geldi
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GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ve beraberindeki heyet, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ziyarette bulundu.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.

Dipkarpaz Belediyesi olarak kardeş belediye olan AnkaraBüyükşehir Belediyesi’ne ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydeden Coşkun, görüşmelerin olumlu geçtiğini kaydetti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri yardımcıları ve dış ilişkiler daire başkanı ile görüşmeler gerçekleştiren Dipkarpaz Belediyesi heyeti, iki belediye arasındaki ilişkilerin pekişmesi ve yeni projeler için detaylı bir görüşme yaptı.

Yapılan açıklamada verimli toplantılar gerçekleştiği ve görüşmelerin devam edeceği belirtildi.

Son Güncelleme: 17.06.2022 16:33
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