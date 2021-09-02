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Suphi Coşkun'dan açıklama...

Karpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, “Gönül rahatlığı ile Karpaz sahillerini kullanabiliriz” dedi.

02 Eylül 2021 Perşembe 10:22
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Suphi Coşkun'dan açıklama...

Karpaz açıklarında yaşanan petrol sızıntısı nedeniyle günlerdir bölgede çalışmalar devam ederken, Karpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun son 72 saattir petrol sızıntısını yakından takip ettiğini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Coşkun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında halkın denize girmesinde sakınca olmadığını duyurdu.

Coşkun’un paylaşımı şöyle:

“Değerli Arkadaşlar;

Son 72 saattir, petrol sızıntısı ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Teknik ekip ve bilimsel çerçeve de açıklama yapan Arkadaşlarımız ile yaptığımız son istişareler sonucunda; halkımızın denize girmesinde herhangi bir sakınca olmadığı, dışarıdan tatile gelecek vatandaşlarımızın sahillerimizi rahatça kullanmayabileceğimiz söylenmiştir.

Gönül rahatlığı ile Karpaz Sahillerini kullanabiliriz.

Aksi bir durumda, gerekli açıklama tarafımızdan yapılacaktır.”

Son Güncelleme: 02.09.2021 16:23
Anahtar Kelimeler:
Suphi Coşkun
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