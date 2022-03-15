Süpürge sapıyla kadını darp etti

Zanlı bugün 15.03.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “mülke tecavüz, kasti hasar ve darp” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olgularla ilgili bilgi vermek üzere polis memuru İnanç Dünki’yi tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 14.03.22 tarihinde Tuzla’da, önceden çalışmakta olduğu bir iş yerinde yeniden çalışmak için yaptığı müracaatın işveren tarafından geri çevrilmesine sinirlenerek iş yeri çalışanı İ.I ve T.A’nın kalmakta olduğu ikametgahların balkon kısmına girdiğini, 55 x 100 ebadındaki balkona açılan 2 mutfak pencere camı ile balkonda bulunan çamaşır serme telini kasten ve kanunsuz olarak kırdıktan sonra hasara uğratıp ikametgaha girdiğini söyledi.

Sonrasında ikametgahın 70 x 50 ebadındaki iç kapı camını ve mikrodalga fırını kasten ve kanunsuz olarak elleri ile vurmak suretiyle kıran zanlının, ahşap süpürge sapı ile ev sakinlerinden T.A’nın sağ el avuç içi ve sol el dış kısmına vurmak suretiyle onu darp ettikten sonra ikametgahtan ayrıldığını söyleyen tanık, ayni gün kalmakta olduğu otele giden zanlının otel odasındaki masanın 45 x 100 ebadındaki camının da elleri ile vurmak suretiyle kırdığını belirtti.

Her iki olay yerinin incelenip fotoğraflandığına değinen tanık, incelenmesi gereken kamera görüntüleri yanında alınması gereken ifadeler olduğunu ve hasar tespitinin henüz yapılamadığını belirttikten sonra tahkikatını devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)