Süpürge sapıyla karısını dövdü

Lefkoşa’da eşi yemeği geç yaptı diye süpürge değneği ile döven yüzüne eli ile vurarak burnunu kıran zanlı Azat Durbayev tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.



Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ayça Soykara, huzurda bulunan zanlı Azat Durbayev’in Vahim zarar ve ciddi darp suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 01.08.2020 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Lefkoşa'da Ortaköy’deki ikametgâhın mutfak kısmı içerisinde ayni yerde sakin eşi L.K.’nin yemeği geç yaptığı gerekçesi ile adı edilenin vücudunun muhtelif yerlerine süpürge değneği ile vurarak ciddi şekilde darp etmesine müteakip eli ile yüzüne yumruk vurmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattığını mahkemeye aktardı. Polis, aynı gün zanlının aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesinden derdest emri temin edilerek tutuklandığını ve aynı gün müştekinin Lefkoşa devlet hastanesine götürülerek gerekli vücut muayenesinin yapılmasının sağlanıp, doktor raporunun temin edildiğini belirtti. Polis, aynı gün ikametgâhın içerisinde bulunan kırık süpürge değneğinin emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davaları görülünceye dek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 15 bin TL nakdi teminat yatırması ve ikamet adresinden izinsiz ayrılmaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.