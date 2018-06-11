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Sürat felaket getirdi

Girne-Alsancak çevre yolunda sabaha yakın meydana gelen motosiklet kazasında aşırı süratli olduğu tespit edilen 28 yaşındaki Yazgım Karakurt ağır yaralandı

11 Haziran 2018 Pazartesi 10:46
Sürat felaket getirdi

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Çevresinde motorlara olan tutkunluğu ile bilinen ve (Motorcu) lakabı ile tanınan 28 yaşındaki Yazgım Karakurt, dikkatsizliği sonucu motosikleti ile yaptığı kazada ağır yaralandı.

Dün sabaha karşı saat 03.30 raddelerinde Girne-Alsancak çevre anayolunun 6-7’inci kilometreleri arasında çift şeritli yolda Alsancak istikametine doğru seyreden Yazgım Karakurt, 1000 cc motosiklet ile aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Motoru ile taş duvara çarptı anayola savruldu

Polisten edinilen bilgide, motosiklet sürücüsü Yazgım Karakurt’un viraja girdiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu, yolun Güney kısmından dışarıya çıkarak banket dışında bulunan taştan duvara motorunun sol yan kısmı ile çarptıktan sonra yol içerisinde devrildiği öğrenildi.

Yoldan geçenler müdahale etti

Yazgım Karakurt’un dehşet veren kazasına yoldan geçenler şahit oldu.

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Kaza yerinde bilinci kapalı olduğu öğrenilen Karakurt, olay yerine çağrılan ambulansla önce Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından, durumu ağır olan genç kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde gördüğü tedaviden sonra Genel Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alındı.

Durumu kritik

Karakurt’un ağır yaralandığı motor kazasında durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Gencin yakınları ve arkadaşları dün sosyal medya üzerinden kan bağışı çağrısı yaptı.

Motorlara olan tutkunluğu ile tanın biri

Güzelyurt Aydınköy’lü olan 28 yaşındaki Yazgım Karakurt’un kaza haberinin ardından çevresi Karakurt için dua ediyor.

Aydınköy’de araç çekici dükkânı olan ve motosiklet tamirciliği ile uğraşan Karakurt, çevresinde motorlara olan tutkunluğu ile tanınıyor. Motor kazasında ağır yaralanan Yazgım Karakurt’un evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

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vatandaş 2018-06-11 12:51:45

Dualarımız seninle. Allah yardımcın olsun.

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