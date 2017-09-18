Sürat ve dikkatsiz sürüş en büyük neden!

KKTC’de geçtiğimiz hafta 58 trafik kazası meydana geldi, bir kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 11– 17 Eylül tarihlerini kapsayan sürede 58 trafik kazası meydana gelirken, kazalardan, biri ölüm, yedisi yaralanma ve 50’si de hasarla sonuçlandı.

Ölümle neticelenen kazada, 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 9 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının; 20’si süratli araç kullanmak, 15’i yakın takip , 10’u kavşakta durmamak, 8’i dikkatsiz sürüş ve 5’i de diğer etkenlerden kaynaklandı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 351 bin 700 TL olarak belirlenirken, bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa: 26, Gazimağusa: 17, Girne: 10, Güzelyurt: 2,İskele : 3”