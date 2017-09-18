Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104918
ALTIN
147.092
DOLAR
3.4930
STERLİN
4.7124
EURO
4.1820
Meğer yıllarca yanlış bilmişiz
Meğer yıllarca yanlış bilmişiz
Rus helikopteri tatbikatta park halindeki araçları vurdu! 
Tatbikatta yalnışlıkla sivilleri vudular
Alzheimer için yararlı!
Bulmaca yerine sudoku
Tüketim çılgınlığı obez yapıyor!
Tüketim çılgınlığı obez yapıyor!
"Acı biber yiyin, mikropları öldürün"
"Acı biber yemek sağlıktır"

Sürat ve dikkatsiz sürüş en büyük neden!

KKTC’de geçtiğimiz hafta 58 trafik kazası meydana geldi, bir kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

18 Eylül 2017 Pazartesi 12:42
Sürat ve dikkatsiz sürüş en büyük neden!

KKTC’de geçtiğimiz hafta 58 trafik kazası meydana geldi, bir kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 11– 17 Eylül tarihlerini kapsayan sürede 58 trafik kazası meydana gelirken, kazalardan, biri ölüm, yedisi yaralanma ve 50’si de hasarla sonuçlandı.

Ölümle neticelenen kazada, 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 9 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının; 20’si süratli araç kullanmak, 15’i yakın takip , 10’u kavşakta durmamak, 8’i dikkatsiz sürüş ve 5’i de diğer etkenlerden kaynaklandı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 351 bin 700 TL olarak belirlenirken, bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa: 26, Gazimağusa: 17, Girne: 10, Güzelyurt: 2,İskele : 3”

banner22
Son Güncelleme: 18.09.2017 12:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zenon: "Aslında, hiçbir ön koşul sürmüyoruz"
Zenon: "Aslında, hiçbir ön koşul sürmüyoruz"
Öfkesini arabadan çıkardı!
Öfkesini arabadan çıkardı!
Büsküvütçü: "MDP'ye yıldırma politikası uygulanıyor"
Büsküvütçü: "MDP'ye yıldırma politikası uygulanıyor"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim