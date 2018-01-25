Sürat ve dikkatsizlik kaza getirdi

Lefkoşa-Girne anayolunda bugün meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 13.45 sıralarında, Lefkoşa-Girne anayolunun 14 ile 15’inci kilometrelerinde, Ciklos mevkiinde oldu.

20 yaşındaki Hasan Çelik’in (E) yönetimindeki MT 526 plakalı araç yolun solundan çıkarak banketteki çam ağacına çarptı ve 5 metre derinliğindeki dere yatağına düştü. Araçta sıkışan sürücü ve yolcular polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

HASAN ÇELİK AĞIR YARALI

Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Hasan Çelik, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne, araçta yolcu olarak bulunan Görkem Demirdöv ile İlyas Yıldırım hafif yaralı olarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, Hasan Çelik’in aracı süratli ve dikkatsiz kullandığını kaydetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.