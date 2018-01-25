Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
119719
ALTIN
163.928
DOLAR
3.7462
STERLİN
5.3374
EURO
4.6514
Koyun, domuz, inek derken dünyada İlk kez maymun klonlandı!
Dünyada İlk kez maymun klonlandı!
Yumurtayı buzlu suda bekletirseniz...
Yumurtayı buzlu suda bekletirseniz...
Çay demir emilimini etkiler mi?
Çay demir emilimini etkiler mi?
Burun tıkanıklığı obezite nedeni
Burun tıkanıklığı obezite nedeni
Kusma nelerin belirtisidir?
Kusma nelerin belirtisidir?

Sürat ve dikkatsizlik kaza getirdi

Lefkoşa-Girne anayolunda Ciklos mevkii olarak bilinen bölgede trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Yoldan çıkan araç önce çam ağacına çarptı, sonra da 5 metre derinliğindeki dere yatağına düştü...

25 Ocak 2018 Perşembe 16:38
Sürat ve dikkatsizlik kaza getirdi
banner10

Lefkoşa-Girne anayolunda bugün meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 13.45 sıralarında, Lefkoşa-Girne anayolunun 14 ile 15’inci kilometrelerinde, Ciklos mevkiinde oldu.

20 yaşındaki Hasan Çelik’in (E) yönetimindeki MT 526 plakalı araç yolun solundan çıkarak banketteki çam ağacına çarptı ve 5 metre derinliğindeki dere yatağına düştü. Araçta sıkışan sürücü ve yolcular polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

HASAN ÇELİK AĞIR YARALI

Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Hasan Çelik, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne, araçta yolcu olarak bulunan Görkem Demirdöv ile İlyas Yıldırım hafif yaralı olarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, Hasan Çelik’in aracı süratli ve dikkatsiz kullandığını kaydetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

banner22
Son Güncelleme: 25.01.2018 16:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YDP, gerginliğin artmaması için Cumhurbaşkanı’nın sorumluluk üstlenmesini istedi
YDP, gerginliğin artmaması için Cumhurbaşkanı’nın sorumluluk üstlenmesini istedi
Alayköy ve Girne’de uyuşturucu
Alayköy ve Girne’de uyuşturucu
BKP Barış ve Demokrasi Yürüyüşüne katılma çağrısı yaptı
BKP Barış ve Demokrasi Yürüyüşüne katılma çağrısı yaptı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim