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Sürat yine ilk sırada!

KKTC’de 18 Nisan -24 Nisan tarihleri arasında 35 kişinin yaralandığı toplam 83 trafik kazası meydana geldi. Kazaların birincil nedeni aşırı sürat!

25 Nisan 2022 Pazartesi 15:02
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Sürat yine ilk sırada!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kazalardan 26’sı yaralanmayla 57’si hasarla sonuçlandı.

Kazaların sebepleri, süratli araç kullanmak (24), dikkatsiz sürüş yapmak (20), kavşakta durmamak (15), yakın takip (13) ve diğer etkenler (11) olarak sıralandı.

Toplam hasar miktarının 2 milyon 281 bin 100 TL olduğu kazaların 29’u Lefkoşa, 23’ü Gazimağusa, 17’si Girne, 10’u Güzelyurt ve 4’ü İskele’de meydana geldi.

1716 Araç sürücüsüne ceza kesildi

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde kontrol edilen 9 bin 917 araç sürücüsünün 1716’sı hakkında yasal işlem başlatıldı. Sürücüler en fazla süratten rapor edildi.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (397), tehlikeli sürüş (17), dikkatsiz sürüş (43), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (186), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (23), alkollü araç kullanmak (32), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (223), emniyet kemersiz araç kullanmak (164), trafik levha ve işaretlerine uymamak (123), trafik ışıklarına uymamak (12), muayenesiz araç kullanmak (67), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (87), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (24), "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak (15), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (1), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (6) ve 296 diğer trafik suçları.”

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