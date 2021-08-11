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“Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim” ile ilgili basın toplantısı yapılacak

Toplantı yarın saat 14:00’de Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Konferans Salonunda düzenleneceği kaydedildi.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 22:24
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“Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim” ile ilgili basın toplantısı yapılacak

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) tarafından “Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim” konulu ortak basın toplantısı düzenlenecek. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nden yapılan açıklamada basın toplantısının yarın saat 14:00’de Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Konferans Salonunda düzenleneceği kaydedildi.

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