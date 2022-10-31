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"Sürdürülen çalışmalar ülkemizin zenginliğidir"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve meclis üyelerini kabul etti.

31 Ekim 2022 Pazartesi 18:56
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"Sürdürülen çalışmalar ülkemizin zenginliğidir"



Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, konuşmasına Eskişehir’in Türkiye Cumhuriyeti’nin değerli bir ili olduğunu belirterek başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Eskişehir’in, Kıbrıs Türkü’nün milli mücadelesinin sembol ismi şehit pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ile özdeşleştiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Türkiye Cumhuriyeti büyük bir ülke. Önemli olan aramızdaki bu bağların daha da pekişmesidir. Eskişehir, üniversiteleri ve kültürüyle gelişmekte olan bir il olarak bölge halkına büyük hizmetler vermektedir. Karşılıklı olarak sürdürülen çalışmalar devam etmelidir bu, ülkemizin zenginliğidir. Kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birliği, devletimizin zeminini güçlendirmektedir” diyerek kendisine yapılan bu anlamlı ziyaretten dolayı Eskişehir Tepebaşı Belediye başkanı ve meclis üyelerine teşekkürlerini sundu.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin TatarEskişehir TepebaşıAhmet Ataç
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