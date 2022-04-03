"Süre verin ki seçim öncesi söz verdiğimiz atamaları yapalım"

İşte Tufan Erhürman sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı;

"Bize süre verin diyor Sn. Sucuoğlu. Süre verin ki seçim öncesi söz verdiğimiz atamaları, istihdamları liyakate falan bakmadan yapabilelim. Süre verin ki "istikrar istikrar" demiş olmamıza karşın kendi atadığımız bakanları, müdürleri dahi değiştirip yeni atamalar yapabilelim.

Süre verin ki elektrikteki, alkollü içki zamlarındaki gibi hem halkın alım gücünü düşüren, hem talebi daraltan, ekonomik akla aykırı zamlara devam edelim.

Süre verin ki yerel yönetimlerde olduğu gibi "reform" adı altında kaos yaratabilelim. Süre verin ki "ben yaparım olur" zihniyetini yerel yönetimlerden sonra protokole de yansıtabilelim.

"Yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir. Süre verin... Bu halkın kurumsal yapısını, özgüvenini, umutlarını, alım gücünü, var oluşunu her gün biraz daha törpüleyelim"!"