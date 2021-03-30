“Süreç kurnazlık ve fırsatçılık içeren bir çalışma”

Müteahhitler Birliği, haberin ardından açıklama yaptı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer imzalı açıklama şöyle:

“Yasanın hak ve yetki verdiği müteahhitlerimizin, tüzükle engellenmemesini, katılım hakkı verilmesini istiyoruz. Tek istediğimiz; bu ihaleye, birinci sınıf yetkisi ve karnesi olan bütün müteahhitlerimizin katılmasıdır. BTHK ihalesinde benzer sıkıntı yaşanmıştı. Konu tüzüğün sıkıntılı olduğu ve düzeltilmesi gerektiği hem hukukçular hem dönemin siyasetçileri hem de hükümet yetkilileri tarafından söylenmiştir.

Hem yasa ile tüzük arasındaki çelişkiyi ortadan kaldırması hem de ihalelerdeki şeffaflığa hizmet etmesi bakımından bizim de dahil olduğumuz, tüm paydaşların ve devletin olduğu bir ortamda tüzük çalışmaları tamamlandı ve dönemin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’a verildi.”

“HAKSIZLIKLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

“Bu çalışmadan sonra ısrarla nelere sebebiyet verebileceği hususunda uyarmamıza rağmen tüzüğü, tozlanmış bir şekilde rafta tutmayı tercih ettiler ve bugün yine bir adaletsizlikle karşı karşıyayız. Haklı olarak müteahhitlerimiz nedenini, nasılını, ihmalin sebebini sorguluyor. Dosya almak için ve yeterlilik almak için müracaat etmiş olan müteahhitlerimiz, hepsi birbirinden değerli müteahhitlerdir. Ülkede yıllardır, 1970’li yıllardan hatta ve hatta 1974 öncesinden bile geçmişe dayanan değerli müteahhit firmalarımız vardır. Çok büyük ve çok güzel işlerin altına imza atmışlardır.”

“BAHSE KONU ELEME NE BİLİMSEL BİR ÇALIŞMAYA NE DE BİR MANTIK TEMELİNE DAYANMAMAKTADIR”

“Bahse konu eleme ne bilimsel bir çalışmaya ne de bir mantık temeline dayanmamaktadır. Kurnazlık ve fırsatçılık içeren bir çalışmadır. Sayın başbakana ve yetkililere konuyu defaten anlattık. Esas rant, katılım az olursa ortaya çıkar. Katılım yüksek olursa konu ihalede devletin kazancı en az 10-15 milyon TL arasındadır.

1000 TL’leri bile ödemekte neredeyse canı çıkacak noktaya gelen devletin böyle bir hovardalık yapacak lüksü olmadığını düşünüyorum…”

“BAŞBAKANLA GÖRÜŞTÜK…”

“Sayın Başbakan ve ilgili bakanlarımızla görüştük, hiçbir zaman kaybına sebebiyet vermeden, işin yapımını tehlikeye atmadan ama 2 kişinin değil, gerçek anlamda birinci sınıf yetkisi ve karnesi olan bütün müteahhitlerin katılabileceği bir düzenleme yapılabilir. Bu mümkündür. Zamanı kaybetmeyiz, hastanenin yapımını geciktirmeyiz. Katılımı arttırırız, rekabeti çoğaltırız hem şeffaflık hem kamu yararı sağlarız.”

Türkiye’nin finansmanıyla Girne’ye “tadilat” yoluyla yapılması planlanan hastane ihalesinde başta “haksız rekabet” olmak üzere şaibeli işler olduğu iddia edilmiş, proje ile ilgili “Yeterlilik Belgesi Değerlendirmesi” ile ilgili sürelerin “aşılmış” olduğu, ihaleden elenen firmalarla geriye kalan firmalar arasında da “haksız rekabete” konu bazı gelişmelerin göze çarptığı, ihalenin “süresiz ertelemelere” de konu olduğu, öte yandan yasal süre olan 90 gün içinde tamamlanmadığı gibi “ihaleyi fesada” uğratan gelişmeler olduğu öğrenilmişti.

Kulislerde ihalenin iptalinin kaçınılmaz olduğu, konuyla ilgili gözlerin Başbakan Hamza Ersan Saner’e çevrildiği konuşuluyor.

Kaynak : Kıbrıs Postası - Vatan Mehmet

https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n372404-muteahhitlerden-saibeli-hastane-ihalesi-aciklamasi-surec-kurnazlik-ve-firsatcilik-iceren-bir-calisma