Sürekli aynı suçu işliyor

(Kamalı Haber) - Lefkoşa Mezarlığı’nda bir yıl boyunca araçlardan hırsızlık yapan ve yakalanıp 7 Aralık’ta teminatla serbest bırakılan 67 yaşındaki zanlı İbrahim Şahin, yine bir araçtan hırsızlık yapıp, tutuklandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Burçin Korgan, 23 Aralık’ta saat 09.00 sıralarında zanlı İbrahim Şahin’in Cemal Gürsel Caddesi üzerinde Mehmet Oğuz Görel’e ait ve park halinde olan TRD 945 plakalı aracın içinden 150 TL nakit parayı sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Burçin Korgan, 27 Aralık’ta tespit edilerek tutuklanan zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini söyledi. Korgan, zanlının Lefkoşa Kabristanlığı’nda işlenen Sirkat ve Kasti hasar suçlarıyla ilgili tutuklanıp, 7 Aralık’ta teminatla serbest bırakıldığını kaydetti. Korgan, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının 30 günü aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.