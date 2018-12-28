Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çinli Bilim İnsanları Bakırı Neredeyse Altına Dönüştürdü
Çinliler bakırı altına dönüştürdü
2018'in en önemli 10 bilim haberi
2018'in en önemli 10 bilim...
Malezya'da 100 kilogramlık piton bulundu
100 kilogramlık piton bulundu
Apple'a şikayet yağmuru
Apple'a şikayet yağmuru
Güneş Sistemi'nde inanılmaz olay: Uranüs yan yattı!
Uranüs yan yattı!
banner40

Sürekli aynı suçu işliyor

Zanlı İbrahim Şahin, yine bir araçtan hırsızlık yapıp, tutuklandı

28 Aralık 2018 Cuma 18:10
Sürekli aynı suçu işliyor

(Kamalı Haber) - Lefkoşa Mezarlığı’nda bir yıl boyunca araçlardan hırsızlık yapan ve yakalanıp 7 Aralık’ta teminatla serbest bırakılan 67 yaşındaki zanlı İbrahim Şahin, yine bir araçtan hırsızlık yapıp, tutuklandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Burçin Korgan, 23 Aralık’ta saat 09.00 sıralarında zanlı İbrahim Şahin’in Cemal Gürsel Caddesi üzerinde Mehmet Oğuz Görel’e ait ve park halinde olan TRD 945 plakalı aracın içinden 150 TL nakit parayı sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Burçin Korgan, 27 Aralık’ta tespit edilerek tutuklanan zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini söyledi. Korgan, zanlının Lefkoşa Kabristanlığı’nda işlenen Sirkat ve Kasti hasar suçlarıyla ilgili tutuklanıp, 7 Aralık’ta teminatla serbest bırakıldığını kaydetti. Korgan, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının 30 günü aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
İbrahim ŞahinHırsızlıkTutuklamaHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Akıncı 71’inci Yaşını Kutladı
Cumhurbaşkanı Akıncı 71’inci Yaşını Kutladı
CAS Çalışanlarına Psikolojik Destek
CAS Çalışanlarına Psikolojik Destek
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nden denetçiler hakkında açıklama
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nden denetçiler hakkında açıklama

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim