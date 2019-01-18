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Sürekli ve yeni basın kartı sahipleri belli oldu

18 Ocak 2019 Cuma 16:52
Sürekli ve yeni basın kartı sahipleri belli oldu

Basın Kartı Komisyonu 2019 yılı Ocak ayı toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Basın kartlarının yenilenmesi için başvuran 17 basın yayın görevlisinin
başvuruları olumlu bulunarak onaylandı.

Basın kartı almak için ilk kez başvuru yapan 20 kişiden 11’inin başvuruları uygun bulundu.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda çalışmakta olan Murat Bulut, Arif Salih Latif, Müge Şule İlbuldu ve Derya Bökeyhan, TAK’tan Yılmaz Yakar ile Capital Radyo’dan Ahmet Kasımoğlu’nun sürekli basın kartı almalarına Basın Kartı Komisyonu onay verdi.

İlk kez basın kartı alan gazetecilerin isimleri ise şöyledir:

Özlem Karakaşlı
Tünay Mertekçi
Çiğdem Alageyik
Hüseyin Çiçek
Çağlar Dönmez

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Növber Gürtay
Erkut Yılmabaşar
Lisani Kalkanlı
Vasfi Kuni
Mustafa Alkan
Sinem Kasımoğlu

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Anahtar Kelimeler:
Basın Kartı
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