Sürekli ve yeni basın kartı sahipleri belli oldu

Basın Kartı Komisyonu 2019 yılı Ocak ayı toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Basın kartlarının yenilenmesi için başvuran 17 basın yayın görevlisinin

başvuruları olumlu bulunarak onaylandı.

Basın kartı almak için ilk kez başvuru yapan 20 kişiden 11’inin başvuruları uygun bulundu.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda çalışmakta olan Murat Bulut, Arif Salih Latif, Müge Şule İlbuldu ve Derya Bökeyhan, TAK’tan Yılmaz Yakar ile Capital Radyo’dan Ahmet Kasımoğlu’nun sürekli basın kartı almalarına Basın Kartı Komisyonu onay verdi.

İlk kez basın kartı alan gazetecilerin isimleri ise şöyledir:

Özlem Karakaşlı

Tünay Mertekçi

Çiğdem Alageyik

Hüseyin Çiçek

Çağlar Dönmez



Növber GürtayErkut YılmabaşarLisani KalkanlıVasfi KuniMustafa AlkanSinem Kasımoğlu