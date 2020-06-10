Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin
Kötü ağız kokusunu hafife almayın
Kötü ağız kokusunu hafife almayın...
Kırmızı pancarın faydaları nelerdir?
Öyle faydaları var ki...

Süresi dolan ehliyetler, ceza ödemeden uzatılabilecek!

Bakanlar Kurulu'nun 4 saat süren toplantısı sonrası, Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay, alınan kararları açıkladı.

10 Haziran 2020 Çarşamba 08:01
976 Okunma
Süresi dolan ehliyetler, ceza ödemeden uzatılabilecek!

 Bakanlar Kurulu'nun 4 saat süren toplantısı sonrası, Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay, alınan kararları açıkladı.
Özersay, salgın sürecinde, süresi dolan ehliyetlerle ilgili konuşarak, “15 Temmuz 2020 tarihine kadar ceza ödemeksizin uzatılabilmesine ilişkin bir karar üretildi” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayEhliyet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ha ha ha 2020-06-10 08:30:32

Bu kararı 20 sene önce aldıydınız unuttunuz galiba .Hangi ehliyet yenilenirken cezalı ödenir be guello

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı’nın görev süresiyle ilgili açılan dava yarın Anayasa Mahkemesi’nde görüşülecek
Cumhurbaşkanı’nın görev süresiyle ilgili açılan dava yarın Anayasa Mahkemesi’nde görüşülecek
Sucuoğlu: “İkinci Bin 500 TL’leri kimlerin alacağı bugün tespit edilecek”
Sucuoğlu: “İkinci Bin 500 TL’leri kimlerin alacağı bugün tespit edilecek”
Serdarlı Belediyesi yangın için halktan yardım istedi
Serdarlı Belediyesi yangın için halktan yardım istedi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim