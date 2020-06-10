Bakanlar Kurulu'nun 4 saat süren toplantısı sonrası, Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay, alınan kararları açıkladı.
Özersay, salgın sürecinde, süresi dolan ehliyetlerle ilgili konuşarak, “15 Temmuz 2020 tarihine kadar ceza ödemeksizin uzatılabilmesine ilişkin bir karar üretildi” şeklinde konuştu.
Süresi dolan ehliyetler, ceza ödemeden uzatılabilecek!
Bakanlar Kurulu'nun 4 saat süren toplantısı sonrası, Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay, alınan kararları açıkladı.
10 Haziran 2020 Çarşamba 08:01
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Bakanlar Kurulu'nun 4 saat süren toplantısı sonrası, Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay, alınan kararları açıkladı.
Bu kararı 20 sene önce aldıydınız unuttunuz galiba .Hangi ehliyet yenilenirken cezalı ödenir be guello