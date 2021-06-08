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Süresiz Grev Devam Ediyor

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nın (Kamu-Sen) işine son verilen 7 personelin tekrar işe iade edilmesi için Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Limited’te (TAŞEL) dün başlattığı süresiz grev devam ediyor.

08 Haziran 2021 Salı 10:55
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Süresiz Grev Devam Ediyor

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, “7 personelin iş azlığı gerekçesiyle işine son verildiğini ancak yapılan incelemelerde o dönemde 13 milyon TL kar elde edildiğinin görüldüğünü, 7 personelin kardan zarar edildiği için işine son verildiğini” belirtti. 

İş azlığı gerekçesinin öne sürüldüğünü ancak iş yapıldığını söyleyen Atan, aileleri ile birlikte yaklaşık 25 kişinin mağduriyetinin söz konusu olduğunu, bu kişilerin evlerine ekmek götüremediğini söyledi. 

Atan, yetkililerle yaptıkları görüşmelerden sonuç alamadıklarını dolayısıyla 7 kişinin ön koşulsuz olarak tekrar işe alınması yönündeki talepleri karşılanana kadar greve devam edeceklerini kaydetti. 

Toplu iş sözleşmesinin de imzalanmadığını söyleyen Atan, personelin işini son verilmesi olayıyla ilgili hukuksal sürecin de devam ettiğini belirtti. 

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