Süresiz grev var!

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN), Trafik Dairesi’ne bağlı Motorlu Araçlar Birimi Girne Şubesi’nde yeterli personelin olmaması sebebiyle süresiz grev yapıyor.
Son Güncelleme: 12.06.2020 09:18
Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN), Trafik Dairesi’ne bağlı Motorlu Araçlar Birimi Girne Şubesi’nde yeterli personelin olmaması sebebiyle süresiz grev yapıyor.
Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN), Trafik Dairesi’ne bağlı Motorlu Araçlar Birimi Girne Şubesi’nde yeterli personelin olmaması sebebiyle süresiz grev yapıyor.