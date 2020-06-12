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Süresiz grev var!

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN), Trafik Dairesi’ne bağlı Motorlu Araçlar Birimi Girne Şubesi’nde yeterli personelin olmaması sebebiyle süresiz grev yapıyor.

12 Haziran 2020 Cuma 09:13
694 Okunma
Süresiz grev var!

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN), Trafik Dairesi’ne bağlı Motorlu Araçlar Birimi Girne Şubesi’nde yeterli personelin olmaması sebebiyle süresiz grev yapıyor.

Son Güncelleme: 12.06.2020 09:18
Anahtar Kelimeler:
Motorlu Araçlar BirimiTrafik Dairesi’Vergi-Sen
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