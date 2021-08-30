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Suriye'den petrol sızıntısı Kıbrıs'a doğu doğru ilerliyor

Suriye kaynaklı büyük bir petrol sızıntısının Kıbrıs'ın Karpaz kıyısına doğru ilerlediği bildirildi.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 17:46
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Suriye'den petrol sızıntısı Kıbrıs'a doğu doğru ilerliyor

Suriye kaynaklı büyük bir petrol sızıntısının Kıbrıs'ın Karpaz kıyısına doğru ilerlediği bildirildi.

Kitas Weather'in haberine göre geçtiğimiz hafta Baniyas kentindeki bir elektrik santralinin yakıt deposunda önemli oranda petrol sızıntısı yaşandı.

15.000 ton yakıtla dolu tanktan kaynaklanan sızıntının önce 25,5 kilometrekarelik bir alanı kapladığı bilgisi verildi, sızıntı 5 gün sonra 1.000 kilometre kare alana yayıldı.

Petrol sızıntısının kuzeybatı kısmı, Rizokarpasso'dan yaklaşık 20 kilometre uzakta ve Mağusa'nın yaklaşık 80 kilometre doğusunda yer alıyor.

Önümüzdeki günlerde bölgemizi etkileyecek deniz akıntılarına göre, ilk etap olarak petrol sızıntısının adanın doğu kıyılarına yayılması bekleniyor.

Son Güncelleme: 30.08.2021 17:49
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