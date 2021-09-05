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Suriye kaynaklı petrol sızıntısı temizlik çalışmaları Hatay açıklarında sürüyor

Kıbrıs kıyılarını da tehdit eden ve geniş çaplı güvenlik önlemlerinin alındığı Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmaları Hatay açıklarında devam ediyor...

05 Eylül 2021 Pazar 18:28
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Suriye kaynaklı petrol sızıntısı temizlik çalışmaları Hatay açıklarında sürüyor

Suriye kaynaklı petrol sızıntısı tehdidine karşı Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ile önceki gün başlatılan çalışmalara dün Seyit Onbaşı Yakıt Toplama Gemisi de katıldı.

Seyit Onbaşı Gemisi'nin Samandağ açıklarında çalışmalarına devam ettiği, Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de kıyıda çalışmalarını sürdürdüğü görüldü.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, petrol sızıntısına ilişkin denetimlerin devam ettiğini belirtti.

Doğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Suriye'nin Baniyas şehrindeki elektrik santralinden gerçekleşen petrol sızıntısının ilimiz kıyı şeridine etkilerini havadan, karadan ve denizden denetlemeye devam ediyoruz. İlk günden itibaren tüm tedbirler alınmıştır. Yapılan kontrollerde olumsuz bir duruma rastlanmamıştır."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi'nin, hassas noktalardan biri olan Yumurtalık Karataş bölgesindeki lagün ve doğal sit alanını kontrol etmek için bölgeye intikal ettiği, Seyit Onbaşı Yakıt Toplama Gemisi'nin de Çevlik bölgesinden Suriye sınırına kadar olan alanı taradığı belirtildi.

Açıklamada, Suriye sınırına kadar inen ve kirlilik tespit etmeyen Seyit Onbaşı Yakıt Toplama Gemisi'nin, daha sonra kuzey yönlü alan taramasına başladığı kaydedildi.

Son Güncelleme: 05.09.2021 23:04
Anahtar Kelimeler:
KıbrısSuriye Kaynaklı Petrol Sızıntısı
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