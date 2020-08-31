Karşıyaka'da bu sabah KKTC'ye kanunsuz giriş yaptığı tespit edilen 11 kişinin ardından aynı bölgede Suriye uyruklu 2 erkek şahıs daha tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı sabah bulunan 11 kişinin ardından soruşturmanın sürdüğünü açıklamıştı.