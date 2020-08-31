Karşıyaka'da bu sabah KKTC'ye kanunsuz giriş yaptığı tespit edilen 11 kişinin ardından aynı bölgede Suriye uyruklu 2 erkek şahıs daha tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı sabah bulunan 11 kişinin ardından soruşturmanın sürdüğünü açıklamıştı.
Karşıyaka'da bu sabah KKTC'ye kanunsuz giriş yaptığı tespit edilen 11 kişinin ardından aynı bölgede Suriye uyruklu 2 erkek şahıs daha tespit edildi.
Karşıyaka'da bu sabah KKTC'ye kanunsuz giriş yaptığı tespit edilen 11 kişinin ardından aynı bölgede Suriye uyruklu 2 erkek şahıs daha tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı sabah bulunan 11 kişinin ardından soruşturmanın sürdüğünü açıklamıştı.