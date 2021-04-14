Suriye Uyruklu 26 Göçmen Yakalandı

Polis Genel Müdürlüğü ilgili birimleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan ortak operasyonda alınan bilgiye istinaden Suriyeli uyruklu 26 (2 kadın, 1 çocuk ve 23 erkek) düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenleri zodyak bot ile adaya getiren Y.D. G. (E-45-KKTC) ve M. A.(E-24-Suriye) Koruçam burnu açıklarında tespit edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından yakalanmış ve Girne Limanı’na getirilerek Polis Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.