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Suriye Uyruklu 26 Göçmen Yakalandı

14 Nisan 2021 Çarşamba 16:17
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Suriye Uyruklu 26 Göçmen Yakalandı

Polis Genel Müdürlüğü ilgili birimleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan ortak operasyonda alınan bilgiye istinaden Suriyeli uyruklu 26 (2 kadın, 1 çocuk ve 23 erkek) düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenleri zodyak bot ile adaya getiren Y.D. G. (E-45-KKTC) ve M. A.(E-24-Suriye) Koruçam burnu açıklarında tespit edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından yakalanmış ve Girne Limanı’na getirilerek Polis Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Son Güncelleme: 14.04.2021 16:21
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