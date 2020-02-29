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Suriye uyruklu 7 kişi KKTC’ye kanunsuz giriş yaptı

Suriye uyruklu 7 kişinin KKTC’ye kanunsuz giriş yaptığı tespit edildi.

29 Şubat 2020 Cumartesi 11:26
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Suriye uyruklu 7 kişi KKTC’ye kanunsuz giriş yaptı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabaha yakın saat 01:00 sıralarında  Dipkarpaz’da, onaylanmış liman olmayan piknik alanı bölgesindeki sahilden isimsiz bir tekne ile KKTC’ye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu 4 erkek, bir kadın ve 2 çocuk tespit edildi.

Söz  konusu şahıslar ile birlikte geldiği düşünülen diğer  şahıslar ise bölgede polis ekipleri tarafından aranıyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

Anahtar Kelimeler:
KaçakPolis
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vatanperver 2020-02-29 11:47:18

Polisin yapmasi gereken teknenin kime ait oldugu ve multecilerin adaya nerden giris yapmasi gereken bilgileri kimlerden aldiklari. Artik bundan sonra bu olaylar cogalacak.

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