Suriye uyruklu 7 kişi KKTC’ye kanunsuz giriş yaptı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabaha yakın saat 01:00 sıralarında Dipkarpaz’da, onaylanmış liman olmayan piknik alanı bölgesindeki sahilden isimsiz bir tekne ile KKTC’ye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu 4 erkek, bir kadın ve 2 çocuk tespit edildi.
Söz konusu şahıslar ile birlikte geldiği düşünülen diğer şahıslar ise bölgede polis ekipleri tarafından aranıyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor
Polisin yapmasi gereken teknenin kime ait oldugu ve multecilerin adaya nerden giris yapmasi gereken bilgileri kimlerden aldiklari. Artik bundan sonra bu olaylar cogalacak.