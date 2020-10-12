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Suriye uyruklu mülteci sınır kapısı yakınında yakalandı

Akyar Kara Giriş Kapısı yakınlarında yürürken tespit edilen Suriye uyruklu şahsın tekne ile gelip ülkeye kaçak olarak giriş yaptığı ortaya çıktı, polis hücrelerinde karantinaya alındı.

12 Ekim 2020 Pazartesi 16:54
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Suriye uyruklu mülteci sınır kapısı yakınında yakalandı

Mağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı yakınlarında yürürken polis tarafından şüpheli olarak görülmesi üzerine Mağusa Polis Müdürlüğü’ne götürülen şahsın, yapılan sorgusunda onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye izinsiz giriş yaptığı tespit edildi.

Suriye uyruklu şahıs tutuklanırken, karantinaya alınan zanlı hakkındaki tutukluluk müracaatı bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde gıyabında gerçekleştirildi.

Mahkeme yürütülen soruşturma nedeni ile Suriyeli şahsın 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

POLİS SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Löğmen Yücetürk, Suriye uyruklu şahsın 11 Ekim 2020 tarihinde Akyar Sınır Kapısı yakınında yolda şüpheli olarak tespit edildiğini açıkladı.

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’ye celp edilen şahsın yapılan sorgulamasında 10 Ekim 2020 tarihinde tespit edilemeyen onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye giriş yaptığının tespit edildiğini belirten Yücetürk, şahsın tutuklandığını açıkladı.

Yürütülen soruşturmanın yeni başladığını belirten Yücetürk, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

KIBRIS POSTASI 

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