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Suriye uyruklu zanlıların ülkeye nereden girdikleri araştırılıyor

18 Aralık 2021 Cumartesi 18:24
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Suriye uyruklu zanlıların ülkeye nereden girdikleri araştırılıyor
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Gazimağusa’da Derinya bölgesinde bir market yakınlarında, 17.12.21 tarihinde saat 23.00 raddelerinde yürümekte oldukları esnada bir polis ekibi tarafından tespit edilerek alıkonan ve yapılan muhaceret kontrolünde KKTC’ye yasal girişlerinin bulunmadığı tespit edilen Suriye uyruklu Ramiz Elhac Kaddu, Merhev Abdu ve Husan Abdulkerim tutuklandı.

Zanlılar bugün 18.12.21 tarihinde “onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ ye giriş tapmak” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Muhammet Göztaş, 17.12.21 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Derinya bölgesinde bir market önünde yaya olarak yürümekte olan zanlıların tespit edilerek alıkonduklarını söyledi.

Alıkonan zanlıların yapılan soruşturmasında, 16.12.21 tarihinde saat 23.00 raddelerinde 10 kişi olarak Mersin’den bir tekne ile KKTC’ye geldikleri ve bilinmeyen bir yerden giriş yaptıkları beyanları üzerine tutuklandıklarını belirten tanık polis, muhaceret kontrollerinde de KKTC’ye yasal yoldan giriş yaptıkları yönünde de bir kayıt bulunmadığını belirtti.

Geriye kalan 7 kişiyi bulma çalışmaları yanında alınması gereken ifadeler olduğuna değinen tanık polis, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

(MHA)

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