Suriyeli göçmenleri taşıyan tekneyi kullandığı iddia edilen kişi tutuklandı

Kıbrıs’ın güneyi Akama bölgesi açıklarındaki bir teknede Perşembe günü yakalanan 33 Suriyeli göçmeni getiren tekneyi kullandığı ve Türkiye uyruklu olduğu iddia edilen 19 yaşındaki genç, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Politis gazetesi, Türkiye uyruklu 19 yaşındaki şahsın, Alanya’dan gelen tekneyi kullandığı iddialarını kabul etmediğini ve teknenin kaptanının denize atlayarak kaçtığını söylediğini yazdı.

Teknedeki kaçak göçmenlerin aksi yönünde ifadelerinin bulunduğunu da belirten gazete, söz konusu şahıs hakkında sekiz günlük tutukluluk kararı çıkarıldığını aktardı.

(TAK)