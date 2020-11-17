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SURLARİÇİ DÖKÜLÜYOR! “SAHİP ÇIKAN YOK!”

Kuzey Kıbrıs’ın kalbi olan ve tarihi değeri ile büyük önem taşıyan Lefkoşa Surlariçi sahip olduğu görüntüsü ile yürekleri sızlatıyor. 

17 Kasım 2020 Salı 15:52
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SURLARİÇİ DÖKÜLÜYOR! “SAHİP ÇIKAN YOK!”

Kuzey Kıbrıs’ın kalbi olan ve tarihi değeri ile büyük önem taşıyan Lefkoşa Surlariçi sahip olduğu görüntüsü ile yürekleri sızlatıyor. 

Bir dönem tarihi bölgede ‘Suçtan Arındırma’ ve ‘Surlariçi’nin Yenilenmesi’ projeleri kapsamında çeşitli çalışmalar gerçekleşse de günümüzün Surlariçi bölgesi hoş olmayan görüntülere ev sahipliği yapıyor.

Yol kenarlarındaki çöp tepeleri, göle dönmüş derin çukurlar ve kırık dökük sokaklara sahip olan Surlariçi, sahipsiz görüntüsü ile görenlerin içini sızlatıyor.

Surlariçi sakinleri ise bölgede gerekli çalışmaların yapılmamasına isyan ederken, “Kendi başlarına bırakıldıklarını ve kendilerine sahip çıkılmadığından” şikâyet ediyor.

Son Güncelleme: 17.11.2020 16:54
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