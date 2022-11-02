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Surlariçi'nde kerpiç ev yıkıldı

Lefkoşa Surlariçi'nde bugün sabah erken saatlerde Pençizade Sokak üzerinde bulunan kerpiç bir evin bir bölümü yıkıldı.

02 Kasım 2022 Çarşamba 09:01
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Surlariçi'nde kerpiç ev yıkıldı



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Surlariçi'nde bu sabah saat 06.30 sıralarında Pençizade Sokak üzerinde bulunan kerpiç bir evin bir bölümü yıkıldı. Yaşanan olayda herhangi can kaybı yaşanmazken, yıkılan bina sonucu yol kenarında park halinde bulunan bir araç ile binanın yan tarafında bulunan başka bir binaya ait garaj ve su deposu hasar gördü.

Polis, gerekli emniyet tedbirlerinin alındığını ve yolun trafiğe kapatıldığını bildirdi. Belediye ekiplerince temizlik çalışmalarına da başlandığı açıklanırken, polisin soruşturması sürüyor.

Son Güncelleme: 02.11.2022 10:16
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