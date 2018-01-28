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Surlariçi renklendi

Başkent Lefkoşa’da günler süren yağmurlu hava, dün yerini güneşe bıraktı. Güneşli hava ve hafta sonu tatilini fırsat bilen onlarca kişi dün sabah kahvelerini Büyük Han’da içti, Arasta Çarşısı’nı gezdi

28 Ocak 2018 Pazar 11:39
Surlariçi renklendi
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Havadis gazetesindne Duygu Alan'ın haberine göre; Lefkoşa Surlariçi bölgesinin gözde mekanlarından olan Büyük Han, dün yine yerli halkın yanı sıra turist kafilelerini ağırladı. Arasta ve Saray Önü’ndeki insan kalabalığı da göz doldurdu.

Başkent Lefkoşa’nın tarihi bölgeleri dün renkli görüntülere sahne oldu.

Yağışlı hava dün kenti terk etti, güneş günlerden sonra Lefkoşa’da yüzünü gösterdi.

Güneşli havayı ve hafta sonunu fırsat bilen yerli halk, Arasta Çarşısı’nı ve Büyük Han’ı doldurdu. Güney Kıbrıs’tan gelen turist kafileleri ise Saray Önü’nden Arasta Çarşısı’na oradan Büyük Han’a ziyaret gerçekleştirdi.

Büyük Han’ın eşsiz büyüsüne kapılan turistler, mekanın tarihi hakkında turist rehberinden bilgi aldı, hatıra fotoğrafı çekti.

Bölgedeki insan kalabalığı renkli görüntülere sahne oldu.

Müdavimleri de her sabah olduğu gibi dün sabah da soluğu Büyük Han’da aldı. Müdavimleri, hafta sonunun ilk kahvesini Büyük Han’da içti.

Dostlar bir araya geldi, uzun uzun sohbet etti. Bir yandan içeceklerini yudumlayan vatandaşlar, bir yandan gazetesini okudu, güzel havanın tadını çıkardı.

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