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Surlariçi’ndeki İlkokul öğrencileri için Şubat Tatili Sanat Kampı düzenleniyor

“Maksimum Sanat, Minimum Risk” sloganıyla düzenlenen etkinlik bugün Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

18 Ocak 2018 Perşembe 13:40
Surlariçi’ndeki İlkokul öğrencileri için Şubat Tatili Sanat Kampı düzenleniyor
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Doğuş Özokutan Çiftçioğlu

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Dairesi ve Art Terapi Merkezi, Lefkoşa Surlariçi’nde yaşayan ve risk altında bulunan 7-11 yaş arası çocuklara yönelik “Sanat Terapi Kampı ve Sergisi” düzenliyor.

“Maksimum Sanat, Minimum Risk” sloganıyla düzenlenen etkinlik bugün Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Basın toplantısında Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya, Atatürk Kültür Merkezi Yönetmeni Umure Örs, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Eğitim Sorumlusu Gülcem Sala Razı ve Art Terapi Direktörü Bahar Çıralı konuşma yaptı. 

KARAOKÇU

Komisyon olarak önleme ve farkındalık çalışmalarına önem verdiklerini dile getiren Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu bu yönde gerçekleştirilen çalışmalara değindi.

Bugün tanıtılan Sanat Terapi Kampı ve resim sergisinin Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan risk altındaki çocukları hedeflediğini kaydeden Karaokçu, bu kapsamda Arabahmet İlkokulu’ndan 10, Atatürk İlkokulu’ndan 10 ve Surlariçi bölgesinde yaşayan ve risk altında bulunan 10 çocuğun kampa katılacağını dile getirdi.

30 çocuğun 2 hafta boyunca ortaya çıkaracağı çalışmaların kamp sonunda düzenlenecek sergiyle halka buluşacağını anlatan Karaokçu organizasyona destek verenlere teşekkür etti. 

DİĞER KONUŞMALAR 

Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya ise böyle bir etkinliğe katkı koyabildikleri için mutlu olduklarını kaydetti. Kaya, projenin ortaokul ve lise öğrencileri için de gerçekleştirilmesi temennisini dile getirdi. 

Atatürk Kültür Merkezi Yönetmeni Umure Örs de çocukların riskten korunmasının önemine işaret ederek, “Projenin genişleyerek çoğalmasını arzuluyoruz” dedi. 

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Eğitim Sorumlusu Gülcem Sala Razı da projenin nasıl geliştiğinden bahsetti. Uyuşturucuyla mücadelede çocukluk çağında alınacak tedbirlerin önemli olduğunu kaydeden Razı, projenin bunu amaçladığını anlattı.

Art Terapi Direktörü Bahar Çıralı da konuşmasında, sanat yoluyla terapinin önemine işaret etti. Çıralı, etkinliğin aileleri çalışmaya devam ettiğini ancak çocukların tatilde olduğu için risk faktörlerinin arttığı Şubat tatilinde yapılacağını kaydetti. Çıralı, kamp sonunda gerçekleştirilecek serginin çocukların özsaygı geliştirmesine katkı koyacağını ifade etti.

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Son Güncelleme: 18.01.2018 15:31
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