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Surların tamiri Ekim’de başlıyor

Lefkoşa’da Cephane (Quirini) Tabyası’nın yıkılan sur duvarının restorasyon çalışmalarına Ekim ayında başlanacak.

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:59
Surların tamiri Ekim’de başlıyor

26 Temmuz’da meydana gelen çökmenin ardından, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin UNDP Ofisi işbirliğinde tarihi surların restorasyonu için yürüttüğü çalışmalar tamamlandı, ihale aşamasına gelindi.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alan Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay, Kültürel Miras Teknik Komitesi ve UNDP Ofisi’nin işbirliğiyle, ilk adımda Cephane (Quirini) Tabyası’nın restorasyonuna başlanması için yürütülen tüm teknik hazırlık çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

Tuncay, ön teknik raporun süratle tamamlanmasının ardından ikinci adımda ise, yıkılan bölümdeki taşların, restorasyonun orijinaline sadık kalınarak yürütülebilmesini sağlamak amacıyla, özellikleri ve yerlerine göre tasnif edildiğini belirtti. Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay, tarihi burçta çökmenin meydana gelmesindeki en önemli etkenlerden biri olan drenaj sorununa kalıcı çözüm sağlamak için, Cephane Tabyası üzerine yağmur suyu kontrolü amacıyla yeni bir drenaj sistemi inşa edilerek devreye alındığını da duyurdu. Bir yandan tüm bu teknik çalışmalar hızla ilerlerken, diğer yandan da çöken bölümlerde yürütülecek tamirat ve restorasyon çalışmalarının surların tarihi özelliğinin korunarak yapılabilmesi için toprak ve taş analizlerinin de yapıldığını ifade eden Tuncay, lazerle hassas yüzey taraması yapılarak topografya çalışmasının da bitirilmiş olduğunu dile getirdi.

Uzmanlardan oluşan ekibin yürüttüğü çalışmalarla, yıkılan bölümün restorasyonuna yönelik hazırlıkların tamamlandığını dile getiren Ali Tuncay, “Tamirata ilişkin tüm detaylarla kesitlerin yer aldığı nihai proje da bitirildi. Tamirat projesi için ihale açılması aşamasına gelindi” dedi. Tuncay’ın verdiği bilgiye göre, proje ihale duyurusunun yapılmasının ardından 30 Eylül’de tekliflerin değerlendirilmesi, onay süreçlerinin de 10 Ekim’e kadar tamamlanıp projeyi kazanan firma ile sözleşmenin imzalanması hedefleniyor.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından, yıkılan Cephane (Quirini) Tabyası’nın restorasyon çalışmasına başlanacak.

Restorasyon çalışmasının finansmanı, Avrupa Birliği’nin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer ala

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Surlar
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