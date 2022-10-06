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Sürücü 215 promil alkollü çıktı

Gönyeli’de Atatürk caddesinde Bülent Ecevit rehabilitasyon merkezi önünde, bu sabah meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

06 Ekim 2022 Perşembe 10:17
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Sürücü 215 promil alkollü çıktı



Hastaneye kaldırılan yaralı, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Polisin yaptığı alkol testinde sürücünün 215 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bu sabah saat 01:00 raddelerinde meydana geldi.

PN 598 plakalı salon aracı güney istikametine doğru 215 promil alkolü içki tesiri altında dikkatsiz bir şekilde kullanan Lapta’da sakin K.D (K-26) yolun sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun sol kısmından dışarı çıkıp toprak sete ön kısmı ile çarptıktan sonra tavanı üzerine devrilip durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü K.D, Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste yapılan ilkyardım tedavisinden sonra ayni gün taburcu olmuştur.

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