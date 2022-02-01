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Sürücü araç içerisinde sıkıştı

Gönyeli Belediye Bulvarı’nda meydana gelen kaza sonucu sürücü araç içerisinde sıkıştı. Yaşanan trafik kazası nedeniyle Gönyeli Belediye Bulvarı ve Gönyeli Çemberi-Güzelyurt anayolu mevkiinde trafik sıkıştı.

01 Şubat 2022 Salı 15:07
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Sürücü araç içerisinde sıkıştı
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Gönyeli Belediye Bulvarı’nda öğle saatlerinde yaşanan trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Elde edilen bilgilere göre kaza sonucu sürücü araç içerisinde sıkıştı.

Araçta sıkışan sürücü 112 Acil Servis görevlileri gözetiminde bölgedeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartıldı.

Yaşanan trafik kazası nedeniyle Gönyeli Belediye Bulvarı ve Gönyeli Çemberi-Güzelyurt anayolu mevkiinde trafik sıkıştı.

Yaralının durumunun iyi olduğu gelen bilgiler arasında. Polis ekipleri olay yerinde soruşturması sürüyor.

Kaynak: Kıbrıs Postası

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