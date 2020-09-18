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Sürücü araçla markete daldı

Girne’de bir araç sürücüsü markete girerek kaza yaptı.

18 Eylül 2020 Cuma 17:00
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Sürücü araçla markete daldı

Girne’de bir araç sürücüsü markete girerek kaza yaptı.

Polis olay yerine intikal ederken çevreden olaya tanık olanlar kaza karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

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